Фонетический разбор слов день столб цапля
Русский язык
Фонетический разбор слов день столб цапля
Ответ(ы) на вопрос:
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ДЕНЬ - 1 слог [Д Е Н*] [Д] - согл, зв, пар, тв, пар, обозн.б. "дэ" [Е] - глас, удар, обозн.б. "е" [Н*] - соглас, сонор, зв, непар, мягк, пар, обозн.б. "эн" 4 буквы, 3 звука СТОЛБ - 1 слог [C Т О Л Б] [C] - согл, тв, пар, гл, пар, обозн.б. "эс" [Т] - согл, мягк, пар, гл, пар, обозн.б "тэ" [О] - глас, удар [Л] - согл, сонор, зв, непар, тв, пар, обозн.б. "эль" [Б] - cогл, зв, пар, тв, пар, обозн.б. "бэ" 5 букв, 5 звуков ЦАПЛЯ - 2 слога [Ц А П Л* Я] [Ц] - согл, тв, непар, гл, непар, обозн.б. "цэ" [А] - глас, удар [П] - согл, мягк, пар, гл, пар, обозн.б "пэ" [Л*] - согл, сонор, зв, непар, мягк, пар, обозн.б. "эль" [Я] - глас, безуд 5 букв, 5 звуков
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