Установить последовательность нервных процессов, которые происходят во время от??ергивание руки от горячего предмета. A в терморецепторами возникает нервный импульс Б нервный импульс проходит по двигательному нерву В нервны...

Биология
Установить последовательность нервных процессов, которые происходят во время от??ергивание руки от горячего предмета. A в терморецепторами возникает нервный импульс Б нервный импульс проходит по двигательному нерву В нервный импульс проходит по чувствительному нерву Г сокращаются мышцы-сгибатели
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В нервный импульс проходит по чуствительному нерву
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