Пожалуйста.Срочно помогите.Морфологический разбор слова ХРАНЯЩИЕ

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Пожалуйста.Срочно помогите.Морфологический разбор слова ХРАНЯЩИЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хранящие- причастие, т.к. обозначает признак предмета по действию I н.ф. - хранящий II постоянные признаки: несовершенный вид, действительное причастие настоящего времени (ДПНВ) непостоянные признаки: И.п. , мн.ч. III хранящие (что делающие?) подчёркивается как определение
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