Русский язык 2класс рабочая тетрадь 2 часть автор Желтовская.Упр.6,7 стр.24 ответы
Русский язык
Русский язык 2класс рабочая тетрадь 2 часть автор Желтовская.Упр.6,7 стр.24 ответы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№6 1. шесть ребят - высокий шест 2. Коля ест- яблочко 3. уголки комнаты-чёрные угольки 4. мельчайшую рыбку № 7 Русская матрёшка. Много лет назад замечательные мастера села Абрамцево создали удивительную куклу - матрёшку. В большой кукле пряталось целое семейство.Необычная игрушка полюбилась детям и взрослым. Теперь матрешку делают во многих городах России. Русская матрёшка известна и любима во всём мире.
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