Сочинение по картине Врубеля царевна лебедь коротко и ястно пожалуйста я поставл?? спасибо за короткий и ясный ответочень надо

Гость: Гость:

С картины на нас смотрит красивая девушка с пре­красным, но печальным лицом. Её большие карие и необыкновенно красивые глаза смотрят с грустью. Соболиные брови придают взгляду особую вырази­тельность. Бледное лицо обрамляют чёрные волосы, заплетённые в русскую косу. Контраст цветов подчёр­кивает красоту девушки. На алых губах нет и тени улыбки. Чувствуется, что на душе героини неспокой­но. Возможно, она предчувствует расставание, какое- то печальное событие или скучает о ком-то. Её взгляд проникает в самое сердце, пробуждает сочувствие, заставляет сопереживать. Голову прекрасной царевны украшает необыкно­венной красоты кокошник: замысловатые узоры, само­цветные камни белого, голубого и бирюзового цветов, нежное плетение с мелкими бусинками, выполненное в русских национальных традициях, украшающее лоб — всё сверкает, добавляет красоты и великоле­пия. Со сказочного венца на плечи царевны ниспадает лёгкая прозрачная, словно сотканная из воздуха, вуаль, украшенная серебряной нитью. Героиня нежно держит её, прижимая руку к самому сердцу, как делают девушки в моменты тревоги и переживаний. Нежную руку украшают драгоценные кольца, как бы напоминая о том, что перед нами — царевна. За спиной сказочной царевны — огромные бело­снежные крылья. В вечернем сиянии они излучают необыкновенный перламутровый свет, который при­даёт картине нежность, великолепие, добавляет ощу­щение волшебства. Крылья символизируют чистоту и невинность героини. На заднем плане картины — тёмное, глубокое, неспокойное море, которое почти сливается с таким же тёмным, с багровыми отливами, и мрачным небом. Создаётся ощущение тревоги, надвигающейся опас­ности. Только светлая полоска неба на горизонте, разделяющая море и грозный небосвод, вселяет на­дежду на светлое будущее, победу добра над злом и счастливый конец, который традиционно завершает все народные сказки. На заднем плане слева изображён чудесный ост­ров с многочисленными строениями и дворцом, окна которого освещены ярким алым светом. Всё это — творение прекрасной Царевны-Лебедь, которая, как и все героини русского фольклора, преданно и беззаветно любит, помогает, поддерживает, вдохновляет на подвиги и восхищает. Глядя на картину М. А. Врубеля Царевна-Лебедь, невольно задумываешься о вечных ценностях, начинаешь верить в то, что в нашей обыденной жизни непременно найдётся место удивительному чуду!