Начертите квадрат с периметром 36 сантиметров. Найдите его площадь. (Ответ на листочке нарисуйте).
Математика
Начертите квадрат с периметром 36 сантиметров. Найдите его площадь. (Ответ на листочке нарисуйте).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извини но я не умею добавлять листочки сюда) У квадрата всего 4 стороны. Периметр это сумма длин всех сторон. 1 сторона 9 см. Площадь будет - 9x9=81 см. Если тебе надо нарисовать квадрат то рисуй 9 см одна сторона и всё. Если помог поставь лучшим )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Это было давно мой милый мальчик жил-был кидстафф буквы в случае затруднения разб??ри слово по составу
Английский язык