Начертите квадрат с периметром 36 сантиметров. Найдите его площадь. (Ответ на листочке нарисуйте).

Математика
Начертите квадрат с периметром 36 сантиметров. Найдите его площадь. (Ответ на листочке нарисуйте).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извини но я не умею добавлять листочки сюда) У квадрата всего 4 стороны. Периметр это сумма длин всех сторон. 1 сторона 9 см. Площадь будет - 9x9=81 см. Если тебе надо нарисовать квадрат то рисуй 9 см одна сторона и всё.  Если помог поставь лучшим ) 
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