Начертите квадрат с периметром 36 сантиметров. Найдите его площадь. (Ответ на листочке нарисуйте).

Гость: Гость:

Извини но я не умею добавлять листочки сюда) У квадрата всего 4 стороны. Периметр это сумма длин всех сторон. 1 сторона 9 см. Площадь будет - 9x9=81 см. Если тебе надо нарисовать квадрат то рисуй 9 см одна сторона и всё. Если помог поставь лучшим )