Я -- жилище для зверька, Для сверчка и паучка. Есть ещё и тезка мой: Редкостный зверёк пушкой. Впишите в каждое предложение слово оном (отгадку) и его толкование словами из загадки. ______-это______. ______-это______.

Русский язык
Я -- жилище для зверька, Для сверчка и паучка. Есть ещё и тезка мой: Редкостный зверёк пушкой. Впишите в каждое предложение слово оном (отгадку) и его толкование словами из загадки. ______-это______. ______-это______.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Норка- это нора, жилище для сверчка и паучка. Норка- это пушистый зверёк, тезка норки (нора).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
1) There ... two banks in our
Ответить
Математика
Номер 315 пожалуйста .
Ответить
Геометрия
Стороны треугольника равны 7'5см6см4,5 б)8,1см,7,9см,12смвывычислите периметр каждого т??еугольника
Ответить
Английский язык
Помогите составить диалог срочно!! дам 33 балла за работу Liza: - Can you tell me about you and your family,Philip? - What does ireland look ...
Ответить
Математика
А)ВЫРОЗИ В СЕКУНДАХ 4м=4мин 12с= 3мин20с Б) ВЫРОЗИ МИНУТАХ: 180С= 300С= 600С В)ВЫРАЗИ В МИНУТАХ И СЕКУНДАХ: 67С= 70с= 102с=
Ответить