Я -- жилище для зверька, Для сверчка и паучка. Есть ещё и тезка мой: Редкостный зверёк пушкой. Впишите в каждое предложение слово оном (отгадку) и его толкование словами из загадки. ______-это______. ______-это______.
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Я -- жилище для зверька, Для сверчка и паучка. Есть ещё и тезка мой: Редкостный зверёк пушкой. Впишите в каждое предложение слово оном (отгадку) и его толкование словами из загадки. ______-это______. ______-это______.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Норка- это нора, жилище для сверчка и паучка. Норка- это пушистый зверёк, тезка норки (нора).
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