Я -- жилище для зверька, Для сверчка и паучка. Есть ещё и тезка мой: Редкостный зверёк пушкой. Впишите в каждое предложение слово оном (отгадку) и его толкование словами из загадки. ______-это______. ______-это______.

Русский язык

Я -- жилище для зверька, Для сверчка и паучка. Есть ещё и тезка мой: Редкостный зверёк пушкой. Впишите в каждое предложение слово оном (отгадку) и его толкование словами из загадки. ______-это______. ______-это______.

Автор: Гость