Стороны треугольника равны 7'5см6см4,5 б)8,1см,7,9см,12смвывычислите периметр каждого т??еугольника
Геометрия
Стороны треугольника равны 7'5см6см4,5 б)8,1см,7,9см,12смвывычислите периметр каждого т??еугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 7,5+6+4,5=18см б) 8,1+7,9+12=26
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