А)ВЫРОЗИ В СЕКУНДАХ 4м=4мин 12с= 3мин20с Б) ВЫРОЗИ МИНУТАХ: 180С= 300С= 600С В)ВЫРАЗИ В МИНУТАХ И СЕКУНДАХ: 67С= 70с= 102с=

Математика

А)ВЫРОЗИ В СЕКУНДАХ 4м=4мин 12с= 3мин20с Б) ВЫРОЗИ МИНУТАХ: 180С= 300С= 600С В)ВЫРАЗИ В МИНУТАХ И СЕКУНДАХ: 67С= 70с= 102с=

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