А)ВЫРОЗИ В СЕКУНДАХ 4м=4мин 12с= 3мин20с Б) ВЫРОЗИ МИНУТАХ: 180С= 300С= 600С В)ВЫРАЗИ В МИНУТАХ И СЕКУНДАХ: 67С= 70с= 102с=
Математика
А)ВЫРОЗИ В СЕКУНДАХ 4м=4мин 12с= 3мин20с Б) ВЫРОЗИ МИНУТАХ: 180С= 300С= 600С В)ВЫРАЗИ В МИНУТАХ И СЕКУНДАХ: 67С= 70с= 102с=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)4 мин=(60*4)=240 сек 4 мин12 сек=(4*60+12)=252 сек 3мин20 сек=(3*60+20)=200 сек б)180сек=(180:60)=3 мин 300 сек=(300:60)=5 мин 600 сек=(600:60)=10 мин в)67сек=(67-60)=1 мин 7 сек 70 сек=(70-60)=1 мин 10 сек 102сек=(102-60)=1мин 42 сек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Найдите молекулярную формулу углеводорода, у которого плотность по воздуху равна 1,93 и массовая доля углерода составляет 85,7%
Геометрия
В трапеции АВСД угол А равен 90°, угол С равен 150°, ВС равен 2 см, диагональ АС перпендкулярна боковой стороне СД. Найдите среднюю линию трапеции.
Математика