Число 144 збiльшити у b разiв, потiм зменшили на c, а потiм збiльшили на n. Який вираз отр??мали?

Математика

Число 144 збiльшити у b разiв, потiм зменшили на c, а потiм збiльшили на n. Який вираз отр??мали?

Автор: Гость