Логическая задача сколько бабушек было у твоих прабабушек и прадедушек.

Гость: Гость:

У меня два родителя, по два дедушки и бабушки. Далее ясно, что по 4 прадедушек и пробабушек. У каждого из последних, как и у меня, две бабушки. Это делает (4+4)*2= 16. Так же у каждого из них 4 прабабушки Это делает (4+ 4)* 4= 32. ОТВЕТ: 16 бабушек и 32 прабабушек.