Что общего между народным творчеством и прикладным народными промыслами
Литература
Что общего между народным творчеством и прикладным народными промыслами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что это всё придумал простой народ
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