Придумайте путеводитель по вымышленной стране литературных героев.продумайте каких героев и куда вы поселите,опишите достопримечательности окружающие их(тоже литературные).разработайте маршрут с краткими советами путешественнику

Литература

Придумайте путеводитель по вымышленной стране литературных героев.продумайте каких героев и куда вы поселите,опишите достопримечательности окружающие их(тоже литературные).разработайте маршрут с краткими советами путешественнику

Автор: Гость