Придумайте путеводитель по вымышленной стране литературных героев.продумайте каких героев и куда вы поселите,опишите достопримечательности окружающие их(тоже литературные).разработайте маршрут с краткими советами путешественнику

Литература
Придумайте путеводитель по вымышленной стране литературных героев.продумайте каких героев и куда вы поселите,опишите достопримечательности окружающие их(тоже литературные).разработайте маршрут с краткими советами путешественнику
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герои : проказница мартышка, осел,козел,косолапый мишка,ворона,Моська,слон. страна : Страна Крылова путеводитель : можно посмотреть на Моську которая лает на слона, советуем послушать квартет мартышки,осла,козла и мишки
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