1)В песчаной почве семена сеют-А)не глубоко,В)глубоко.С)ближе к поверхности 3)Семена теплолюбивых растений высевают когда почва нагреется А-до 5-6 градусов В-до 7-8 градусов С-до 10-15 градусов 4)Семена крупных размеров се...

Биология
1)В песчаной почве семена сеют-А)не глубоко,В)глубоко.С)ближе к поверхности 3)Семена теплолюбивых растений высевают когда почва нагреется А-до 5-6 градусов В-до 7-8 градусов С-до 10-15 градусов 4)Семена крупных размеров сеют не глубже А-2см В-10см С-5см
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Гость:
1.В 3.С 4.С Вроде бэ так)
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