Вырази в минутах: 1 час 20 мин= ? мин, 1час 30 мин= ? мин, 1час 40 мин= ? мин, 1час 10 мин= ?мин..
Математика
Вырази в минутах: 1 час 20 мин= ? мин, 1час 30 мин= ? мин, 1час 40 мин= ? мин, 1час 10 мин= ?мин..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 час 20 мин = 80 мин 1 час 30 мин =90 мин 1 час 40 мин = 100 мин 1 час 10 мин = 70 мин
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