Сакские воины что делали ?

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Сакские воины что делали ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воевали,земледелием занимались,оборанялись.
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