Помогите решить 485 все
Математика
Помогите решить 485 все
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x+15+4x=7x+15 9x-63+6x=15x-63 63+8x-3x=63+5x 5x +40-11=5x+29
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