Між підприємствами «А» і «Б» укладено договір операційної оренди обладнання. Дан?? підприємства є платниками ПДВ. Договір оренди укладено на два роки. Первісна вартість обладнання 30 000 грн., сума нарахованого зносу 4 500 грн....

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Між підприємствами «А» і «Б» укладено договір операційної оренди обладнання. Дан?? підприємства є платниками ПДВ. Договір оренди укладено на два роки. Первісна вартість обладнання 30 000 грн., сума нарахованого зносу 4 500 грн., залишкова вартість обладнання 25 500 грн. За умовами договору орендар веде облік обладнання за справедливою вартістю, що становить 28 000 грн. Орендар щомісяця сплачує орендодавцю орендну плату у розмірі 2 880 грн. (в т.ч. ПДВ 480 грн.). Договором ореади передбачено, що орендар може здійснити модернізацію обладнання. У перший місяць ореади орендарем виконані роботи щодо модернізації обладнання на суму 1800 грн. (без ПДВ), що призвело до збільшення економічних вигод орендаря. Відобразіть операції на рахунках бухгалтерського обліку в орендодавця.

Автор: Гость