Сделайте пожалуйста номер 276. Дам 30 баллов.

Математика
Сделайте пожалуйста номер 276. Дам 30 баллов.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(39+х)-84=78   39+х=78+84   39+х=162   х=162-39  х=123 (х-83)+316=425    х-83=425-316    х-83=109    х=109+83   х=192 (600-х)-92=126     600-х=126+92    600-х=218   х=600-218  х=382 253-(х-459)=138     х-459=253+138    х-459=391   х=459+351   х=850 502-(217-х)=421    217-х=502-421   217-х=81   х=217-81   х=136 871-(х+157)=385   х+157=871-385     х+157=486   х=486-157  х=329
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