Сделайте пожалуйста номер 276. Дам 30 баллов.
Математика
Сделайте пожалуйста номер 276. Дам 30 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(39+х)-84=78 39+х=78+84 39+х=162 х=162-39 х=123 (х-83)+316=425 х-83=425-316 х-83=109 х=109+83 х=192 (600-х)-92=126 600-х=126+92 600-х=218 х=600-218 х=382 253-(х-459)=138 х-459=253+138 х-459=391 х=459+351 х=850 502-(217-х)=421 217-х=502-421 217-х=81 х=217-81 х=136 871-(х+157)=385 х+157=871-385 х+157=486 х=486-157 х=329
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