Найдите молекулярную формулу углеводорода, у которого плотность по воздуху равна 1,93 и массовая доля углерода составляет 85,7%

Химия

Найдите молекулярную формулу углеводорода, у которого плотность по воздуху равна 1,93 и массовая доля углерода составляет 85,7%

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