Найдите молекулярную формулу углеводорода, у которого плотность по воздуху равна 1,93 и массовая доля углерода составляет 85,7%
Химия
Найдите молекулярную формулу углеводорода, у которого плотность по воздуху равна 1,93 и массовая доля углерода составляет 85,7%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала высчитываем моле-ую массу, затем находим моли, составляем отношение, назожим формулу вещества.
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