Помогите прошу вас 452,456

Математика
Помогите прошу вас 452,456
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НОМЕР 452 1. 30 градусов,  2. 120 градусов 3. 90 градусов. НОМЕР 456 дано: угол АОВ=87 градусов. ОС-луч угол ВОС=52 градуса. Найти: АОС Решения. 1.т.к угол АОВ=87 градусов, а угол ВОС=52 градуса., тогда угол АОС=АОВ- ВОС= 87-52=35 градусов. Ответ: АОС=35 градусов. если что-то не понятно,спрашивай.
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