Я живу под землей в темной норке. шубка серая,крошечный рост, глазки,черные буси??ки,зорки, и веревочкой тоненький хвост. Это произведение а)народное б)авторское

Литература

Я живу под землей в темной норке. шубка серая,крошечный рост, глазки,черные буси??ки,зорки, и веревочкой тоненький хвост. Это произведение а)народное б)авторское

Автор: Гость