Я живу под землей в темной норке. шубка серая,крошечный рост, глазки,черные буси??ки,зорки, и веревочкой тоненький хвост. Это произведение а)народное б)авторское
Литература
Я живу под землей в темной норке. шубка серая,крошечный рост, глазки,черные буси??ки,зорки, и веревочкой тоненький хвост. Это произведение а)народное б)авторское
Ответ(ы):
Гость:
Заяц, кролик наверно так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Масса 2- x коробок конфет и масса 2-х пачек орехов равна 1,1 кг. Масса 5- ти коробок конфет и масса 3- x пачек орехов равна 2,15. 1)Найдите массу к...
Математика
Вычисли: седьмую часть числа 21,четыре седьмых числа 21,треть числа 9, две трети числ?? 9, восемь восьмых числа 32, девять девятых числа 18.
Геометрия