Я живу в крыму в феодоссийской области до тудого дойдут посылки с али эксспрес
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Я живу в крыму в феодоссийской области до тудого дойдут посылки с али эксспрес
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Гость:
Придут,смотря какой доставкой отправишь
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