Три автобуси за 2 рейси перевезли 270 пасажирів.За ск.рейсів один автобус перевеще 135 пасажирів якщо за 1 рейса автобуси перевозять однакову кількість пасажирів?

Математика

Три автобуси за 2 рейси перевезли 270 пасажирів.За ск.рейсів один автобус перевеще 135 пасажирів якщо за 1 рейса автобуси перевозять однакову кількість пасажирів?

Автор: Гость