Три автобуси за 2 рейси перевезли 270 пасажирів.За ск.рейсів один автобус перевеще 135 пасажирів якщо за 1 рейса автобуси перевозять однакову кількість пасажирів?

Математика
Три автобуси за 2 рейси перевезли 270 пасажирів.За ск.рейсів один автобус перевеще 135 пасажирів якщо за 1 рейса автобуси перевозять однакову кількість пасажирів?
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Гость:
За 3 рейса перевезёт 135 пассфжиров 
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