За березовым пеньком зайка спит под лопухом. Выписать словосочетания
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За березовым пеньком зайка спит под лопухом. Выписать словосочетания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За ( чем?) за пеньком, за пеньком ( каким? ) берёзовым, спит ( где ? ) под лопухом. ПОМНИ: ( зайка спит = подлеж. и сказуемое НЕ является словосочетанием!!!)
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