Твір опис місцевості
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Твір опис місцевості
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В кожної людини є улюблене місце,в мене це село.Моє село невелике, порівняно з містом, але дуже мальовниче і зветься Василівкою. Опис місцевості села я почну з опису річки. Вона тиха, заросла комишем. Річка протікає відразу а околицею нашого села. Там купаються місцеві гуси, а на березі пасуться корови. А далі розташований шматок незайманого степу, горби та схили.Тут фермери вирощуют пшеницю, кавуни та дині, а ще — овочі. На схід від села розташований невеликий та неглибокий ставок. Він має штучне походження. Саме сюди селяни ходят рибалити та купатися. Ще на річці водяться видри, білі чаплі, навіть хижі ласки. В степу можна зненацька наполохати зайця або ховрашка. Більшість селян живе у садибах. Вони саджають великі городи та збирають у власних садках яблука, вишні, черешні та груші. Проте біля сільради є кілька двоповерхових будинків з квартирами. Ось таке моє село!
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