У меня получилось 0,2. правильно?
Математика
У меня получилось 0,2. правильно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да правильно .я тоже решила получилось тоже 0,2
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