Лодка шла по течению реки со скоростью 10,5 километров час а против течения 6,7 килом??тров час Найдите скорость течения и собственную скорость лодки

Математика

Лодка шла по течению реки со скоростью 10,5 километров час а против течения 6,7 килом??тров час Найдите скорость течения и собственную скорость лодки

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