Лодка шла по течению реки со скоростью 10,5 километров час а против течения 6,7 килом??тров час Найдите скорость течения и собственную скорость лодки

Математика
Лодка шла по течению реки со скоростью 10,5 километров час а против течения 6,7 килом??тров час Найдите скорость течения и собственную скорость лодки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)10.5-6.7=3.8(км\ч)-скор.теч 2)10.5-3.8=6.7(км\ч)-скор.лодки по теч. 3)6.7-3.8=2.9(км\ч)-скор.лодки прот. теч. Ну как-то так,не уверена что правильно,но удачи если что)))
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