Диалог друзей "что лучше компьютерная игра или прогуляться по лесу"

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Диалог друзей "что лучше компьютерная игра или прогуляться по лесу"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды Петя, Коля и Антон шли домой после школы. Петя спрашивает: - Мальчики как вы думаете,что луче компьютерная игра или прогуляться по лесу? Антон: - как по мне лучше по лесу прогуляться, подышать свежим воздухом. Коля: - А по мне игры лучше.
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