Диалог друзей "что лучше компьютерная игра или прогуляться по лесу"

Гость: Гость:

Однажды Петя, Коля и Антон шли домой после школы. Петя спрашивает: - Мальчики как вы думаете,что луче компьютерная игра или прогуляться по лесу? Антон: - как по мне лучше по лесу прогуляться, подышать свежим воздухом. Коля: - А по мне игры лучше.