Написать несколько предложений как люди проводят праздники английский

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Написать несколько предложений как люди проводят праздники английский
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I think all people like holidays, because they don't work and have a good time. It is especially loved by little children, because they don't go to school. People can visit their friends and relatives, invite guests and have a lot of fun.  
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