Фома да Ерема пошли на базар покупать пряни ки.Фома купил 5 больших и 3 маленьких п??яников.Приэиом Фома запоатил на 20 минет больше.Сколько стоит каждый пряник вдвое дороже маленького.РЕШИТЕ БЕЗ УРОВНЕНИЯ!!!

Математика

Фома да Ерема пошли на базар покупать пряни ки.Фома купил 5 больших и 3 маленьких п??яников.Приэиом Фома запоатил на 20 минет больше.Сколько стоит каждый пряник вдвое дороже маленького.РЕШИТЕ БЕЗ УРОВНЕНИЯ!!!

Автор: Гость