Фома да Ерема пошли на базар покупать пряни ки.Фома купил 5 больших и 3 маленьких п??яников.Приэиом Фома запоатил на 20 минет больше.Сколько стоит каждый пряник вдвое дороже маленького.РЕШИТЕ БЕЗ УРОВНЕНИЯ!!!
Математика
Фома да Ерема пошли на базар покупать пряни ки.Фома купил 5 больших и 3 маленьких п??яников.Приэиом Фома запоатил на 20 минет больше.Сколько стоит каждый пряник вдвое дороже маленького.РЕШИТЕ БЕЗ УРОВНЕНИЯ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пять умножаем на 3 равно 15 пряников
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