Составьте схему по заданию учебника страница 77 что дают растения животным и человеку
Окружающий мир
Составьте схему по заданию учебника страница 77 что дают растения животным и человеку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лечение!!!вот на пример Мухамор помогает животным,а человеку рос-трава
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