Рассмотрите репродукции картины И. И. Шишкина Укажите какими номерами на них обоз??ачены условия необходимые для жизнедеятельности живых организмов
Биология
Рассмотрите репродукции картины И. И. Шишкина Укажите какими номерами на них обоз??ачены условия необходимые для жизнедеятельности живых организмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 и 4. Другое не разглядел. Под двойкой вода, необходиммая для питания. Под 4 еда, хоть и живая, хоть и оборонающаюся. еда
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