Как описать чёртика из сказки о попе и его работнике болде

Литература
Как описать чёртика из сказки о попе и его работнике болде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лысый , придурковатый , любит мани и не ходит в туалет
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