Чотири кораблі вирушили одночасно в плавання.Відомо,що перший корабель повернувся і знову вирушить із цього порту в наступне плавання через 30 днів другий через 8днів 3-через 12днів а четвертий через 60 днів.Через скільки днів ...

Математика

Чотири кораблі вирушили одночасно в плавання.Відомо,що перший корабель повернувся і знову вирушить із цього порту в наступне плавання через 30 днів другий через 8днів 3-через 12днів а четвертий через 60 днів.Через скільки днів усі кораблі знову зустрінуться в порту.(СРОЧНО)

Автор: Гость