Чотири кораблі вирушили одночасно в плавання.Відомо,що перший корабель повернувся і знову вирушить із цього порту в наступне плавання через 30 днів другий через 8днів 3-через 12днів а четвертий через 60 днів.Через скільки днів ...
Математика
Чотири кораблі вирушили одночасно в плавання.Відомо,що перший корабель повернувся і знову вирушить із цього порту в наступне плавання через 30 днів другий через 8днів 3-через 12днів а четвертий через 60 днів.Через скільки днів усі кораблі знову зустрінуться в порту.(СРОЧНО)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 30+8+12+60=110
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