Одна из сторон четырехугольника равна 18 см,вторая сторона в 2 раза меньше первой,а третья-на 5 см больше второй и на 6 см меньше четвертой.Вычислите периметр четырехугольника.
Математика
Одна из сторон четырехугольника равна 18 см,вторая сторона в 2 раза меньше первой,а третья-на 5 см больше второй и на 6 см меньше четвертой.Вычислите периметр четырехугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18 : 2 = 9 см вторая сторона 9 + 5 = 14 см третья сторона 14+6 = 20 см четвертая сторона 18+9+14+20 = 61 см периметр
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