Одна из сторон четырехугольника равна 18 см,вторая сторона в 2 раза меньше первой,а третья-на 5 см больше второй и на 6 см меньше четвертой.Вычислите периметр четырехугольника.

Математика

Одна из сторон четырехугольника равна 18 см,вторая сторона в 2 раза меньше первой,а третья-на 5 см больше второй и на 6 см меньше четвертой.Вычислите периметр четырехугольника.

Автор: Гость