Помогите решить тест по биологии (БЕЛКИ И НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ) Оба варианта

Биология
Помогите решить тест по биологии (БЕЛКИ И НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ) Оба варианта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3в. 1) аминокислоты, карбокси и аминогруппой 2) ДНК, нуклеотидной цепи 3) транспортную, ферментативная 4) оснований, комплиментарность 5) транспортную, четвертичную ( или глобулярную) 6) сбора новых белковых молекул 4в. 1)аминокислоты,основания, карбоксильной группы 2)незаменимых, аминокислот 3)сократительную, защитную 4)денатурация 5) хранение, передача, информации 6)транспортная. рибосому.
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