Написать несколько предложений как люди проводят праздники
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Написать несколько предложений как люди проводят праздники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
In China people dance in a dragon costume on the New Year. In England people decorate houses on the New Year.
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