Когда и как выбрали соперники свои пути поиска похищенной Людмилы?
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Когда и как выбрали соперники свои пути поиска похищенной Людмилы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот под горой путём широким Широкий пересёкся путь <разъедемся, пора! - сказали,- Безвестной вверимся судьбе>. И каждый конь, не чуя стали, По воле путь избрал себе.
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