Могут ли ветер или дождь способствовать очищению воздуха в крупных городах
Биология
Могут ли ветер или дождь способствовать очищению воздуха в крупных городах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, если воздух загрязнен, то ветер просто гоняет его по определенной територии. А дождь способствовать очищению воздуха никак не может
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Какие животные питаются почками,листьями и побегами? какие корнями и луковицами? ??акие семенами? по три примера,пожалуйста!
Английский язык
Английский язык
Переведите пожалуйста,срочно!!!!! у меня очень много времени уходит на уроки. я оч??нь часто переживаю из-за оценок