Яблоки составляют 7 частей груши 4 части А сливы 5 частей веса сухофруктов сколько ??раммов яблок груш и слив в отдельности содержится в 1600 грамм сухофруктов
Математика
Яблоки составляют 7 частей груши 4 части А сливы 5 частей веса сухофруктов сколько ??раммов яблок груш и слив в отдельности содержится в 1600 грамм сухофруктов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7+4+5=16(частей)-составляют 1600 грамм сухофруктов; 1600:16=100(г)-приходится на 1 часть; 100*7=700(г)составляют яблоки; 100*4=400(г)составляют груши; 100*5=500(г)составляют сливы. Ответ:700 г яблоки, 400г груши, 500 гсливы
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