Яблоки составляют 7 частей груши 4 части А сливы 5 частей веса сухофруктов сколько ??раммов яблок груш и слив в отдельности содержится в 1600 грамм сухофруктов

Математика

Яблоки составляют 7 частей груши 4 части А сливы 5 частей веса сухофруктов сколько ??раммов яблок груш и слив в отдельности содержится в 1600 грамм сухофруктов

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