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Ядро із зарядом +26 та 26 електронів
Химия
Ядро із зарядом +26 та 26 електронів
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Гость:
А по русски?можно написать?
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