Помогите,пж,написать продолжение сказки....... Однажды на светлой солнечной лужайке собрались несколько существительные:Небо,Дорога,Сказка,Песня,Здоровье.Стали они высказывать друг другу свои обиды на литераторов,учителей,школь...
Литература
Помогите,пж,написать продолжение сказки....... Однажды на светлой солнечной лужайке собрались несколько существительные:Небо,Дорога,Сказка,Песня,Здоровье.Стали они высказывать друг другу свои обиды на литераторов,учителей,школьников,что дали они им в друзья постоянные прилагательные,от которых никто не может отделаться.-Я во всех сочинениях голубое,безоблачное,-вздыало Небо.- А ко мне привязалось слово ровная,да еще как стрела,а какая я ровная?-чуть не плакала Дорога....... Заранее,спс!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А сказка кричит- я то волшебная, то бытовая! Я самая обычная сказка и меня никто не выдумывал!! Песня перебивает сказку- мне хуже всех! Я обычно бываю- грустной, весёлой, быстрой, современной. Я хочу быть обычной песней без этих глупых прилагательных! Здоровье вторит им в ответ- я то хорошее, то плохое! Ужас!! Сори лучше не придумала . Надеюсь я все так сделала удачи
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