Помогите,пж,написать продолжение сказки....... Однажды на светлой солнечной лужайке собрались несколько существительные:Небо,Дорога,Сказка,Песня,Здоровье.Стали они высказывать друг другу свои обиды на литераторов,учителей,школь...

Гость: Гость:

А сказка кричит- я то волшебная, то бытовая! Я самая обычная сказка и меня никто не выдумывал!! Песня перебивает сказку- мне хуже всех! Я обычно бываю- грустной, весёлой, быстрой, современной. Я хочу быть обычной песней без этих глупых прилагательных! Здоровье вторит им в ответ- я то хорошее, то плохое! Ужас!! Сори лучше не придумала . Надеюсь я все так сделала удачи