По законам какого жанра в воображении ларисы выстраивается её будущая семейная ж??знь. какие элементы предметного мира становятся абитуриентами новой жизни?

Литература

По законам какого жанра в воображении ларисы выстраивается её будущая семейная ж??знь. какие элементы предметного мира становятся абитуриентами новой жизни?

Автор: Гость