По законам какого жанра в воображении ларисы выстраивается её будущая семейная ж??знь. какие элементы предметного мира становятся абитуриентами новой жизни?
Литература
По законам какого жанра в воображении ларисы выстраивается её будущая семейная ж??знь. какие элементы предметного мира становятся абитуриентами новой жизни?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой Ларисы? Гузеевой? По жанру Жестокого романса ;D
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