B вашем распоряжении имеются водные растворы SO2, CI2 и NaOH. Напишите уравнения всех возможных реакций, протекающих попарно между указанными веществами.

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2NaOH + SO2 = Na2SO3 + H2O NaOH + SO2 = NaHSO3 при условии что SO2 в недостатке 3Cl2+6NaOH=NaClO3+5NaCl+3H2O SO2 + Cl2 → SO2Cl2 Реакция взаимодействия оксида серы(IV) и хлора с образованием сульфурилхлорида. Реакция протекает на свету. Катализатор - активированный уголь или камфора.