Что в летописном рассказе о князе Олеге заставляет Пушкина сохранить эпитет lt;lt;??ещийgt;gt;? Найдите этот эпизод ( или эпизод) в летописи.
Литература
Что в летописном рассказе о князе Олеге заставляет Пушкина сохранить эпитет lt;lt;??ещийgt;gt;? Найдите этот эпизод ( или эпизод) в летописи.
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