Помогите пожалуйста с алгеброй Как можно быстрей
Алгебра
Помогите пожалуйста с алгеброй Как можно быстрей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.а)4a^2b б)y^2 в)b-c 2.а)(3k+2)*k+(k-3)*(k^2)/(k^2)*k= 3k^2+2k+k^3-3k^2/k^3(сокращаешь 3k^2 и -3k^2)= 2k+k^3/k^3= 2k/k^3+k^3/k^3=2k^(-2)+k^3/k^3=2k^(-2)+1=2k^(-2)+1 б)5/a-4/a+2= 5*(a+2)+4*a/a*(a+2)= 5a+10-4a/a^2+2a=a+10/a^2+2a 3.2*0,16-0,8/2*0,4-0,4=-0,48/0,8-0,4=-1
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