Напишите какие достопримечательностиесть в Париже и нде они находятся（на западе,севере,востоке,юге и т.д.）

География

Напишите какие достопримечательностиесть в Париже и нде они находятся（на западе,севере,востоке,юге и т.д.）

Автор: Гость