Напишите какие достопримечательностиесть в Париже и нде они находятся（на западе,севере,востоке,юге и т.д.）
География
Напишите какие достопримечательностиесть в Париже и нде они находятся（на западе,севере,востоке,юге и т.д.）
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эльфивоя башня на севере
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