Помогите с химией!)Номера 1,6,7,8
Химия
Помогите с химией!)Номера 1,6,7,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.3 атома водорода, 2 молекулы водорода,5 молекул кислорода. 6.Равны. SO²=1 атом на 2 атома(1 молекула). SO³=1 атом на 3 атома кислорода (1 молекула азона). 7.Сам(а) попробуй,вот формула w(H)=(Ar(H)*1)÷(Mr(HNO³) w(N)=(Ar(N)*1)÷(Mr(HNO³) w(O)=(Ar(O)*3)÷(Mr(HNO³)
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