Привет всем. Нужно решить логарифмическое уравнение. Желательно поподробнее. Что то я не могу вьехать. Спасибо! 1.93 (С)

Алгебра

Привет всем. Нужно решить логарифмическое уравнение. Желательно поподробнее. Что то я не могу вьехать. Спасибо! 1.93 (С)

Автор: Гость