Привет всем. Нужно решить логарифмическое уравнение. Желательно поподробнее. Что то я не могу вьехать. Спасибо! 1.93 (С)

Алгебра
Привет всем. Нужно решить логарифмическое уравнение. Желательно поподробнее. Что то я не могу вьехать. Спасибо! 1.93 (С)
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